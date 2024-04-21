В БелГУ разработали безалкогольное вино, защищающее почки при рентгенографии

Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) доказали, что созданное ими безалкогольное красное вино может защищать почки в время рентгенологического исследования.
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