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В БелГУ разработали безалкогольное вино, защищающее почки при рентгенографии

В БелГУ разработали безалкогольное вино, защищающее почки при рентгенографии

Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) доказали, что созданное ими безалкогольное красное вино может защищать почки в время рентгенологического исследования.

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