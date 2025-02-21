Российский «Форпост» вооружат барражирующими боеприпасами

Комплекс с беспилотниками средней дальности «Форпост» сможет нести барражирующие боеприпасы. О вооружении комплекса рассказала официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Екатерина Згировская, передает ТАСС.
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