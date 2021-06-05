МОЯ СТРАНА

5 751 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Путин назвал единственный побочный эффект «Спутник V»

Путин назвал единственный побочный эффект «Спутник V»

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал о единственном побочном эффекте российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Вернуться к статье
1
Обсудить

Картина дня

наверх