Digital Extremes представляет новый фэнтезийный экшн-проект Soulframe

Сегодня компания Digital Extremes, известная своими бесплатными научно-фантастическими играми, впервые продемонстрировала свой новый проект - многопользовательский фэнтезийный экшен под названием Soulframe.
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