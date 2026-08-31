С 1 сентября изменятся правила для скорой помощи. Как будут работать бригады?

В России вступает в силу обновлённый профессиональный стандарт для врачей скорой помощи, который закрепляет их новые полномочия.
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