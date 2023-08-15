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Кард UFC 294 – кто дерется 21 октября, весь список бойцов ЮФС 294

Вечером 21 октября 2023 году в Абу-Даби пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 294. В главном событии состоится схватка в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

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