24-26 января в Могилёве проходил открытый Чемпионат Могилёвской области по гимнастике спортивной.

Спортсмены-учащиеся нашей школы заняли следующие места:Нипарко Арсений - 1 место, Марченко Тимофей - 2 место, Шерсюк Илья - 1 место, Апанович Масим - 3 место, Крупецкая Мария - 1 место, Шабанова Кира - 3 место, Исаева Анастасия - 3 место, Лопатнюк София - 2 место, Хаткевич Элина - 3 место, Нипарко Доминика - 2 местоКоманда девушек заняла 1 место в .
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