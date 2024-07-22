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США могут лишиться права проведения олимпиад: последствия вмешательства в дела WADA

США могут лишиться права проведения олимпиад: последствия вмешательства в дела WADA

США могут лишиться права проведения олимпиад: последствия вмешательства в дела WADA Ольга ВайленкоСША могут столкнуться с серьезными санкциями, включая лишение права на проведение Олимпийских игр, запланированных на 2028 и 2034 годы.

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