США могут лишиться права проведения олимпиад: последствия вмешательства в дела WADA Ольга ВайленкоСША могут столкнуться с серьезными санкциями, включая лишение права на проведение Олимпийских игр, запланированных на 2028 и 2034 годы.
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