Чтение способствует развитию ключевых областей мозга, ответственных за речь и эмпатию

Способность к чтению оставляет заметный след на мозге человека, особенно в левом полушарии. Новое исследование, опубликованное в журнале Neuroimage, показало, что у людей с высокими навыками чтения определенные области мозга, такие как передняя височная доля и извилина Хешля, имеют отличительные особенности.