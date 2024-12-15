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Чтение способствует развитию ключевых областей мозга, ответственных за речь и эмпатию

Чтение способствует развитию ключевых областей мозга, ответственных за речь и эмпатию

Способность к чтению оставляет заметный след на мозге человека, особенно в левом полушарии. Новое исследование, опубликованное в журнале Neuroimage, показало, что у людей с высокими навыками чтения определенные области мозга, такие как передняя височная доля и извилина Хешля, имеют отличительные особенности.

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