Пшеница бьёт рекорды, атом плывёт на Север, а рубль уходит в цифру: новости экономики 6 мая

Пока одни сектора экономики зажигают, как кавказские танцоры, другие тихо революционизируют будущее. Что же произошло?Пшеница-богатырь: Россия собрала рекордный урожай, заткнув за пояс даже былинных героев Поля под Курском и Ставропольем в этом году решили не скромничать: предварительные данные за 6 мая показывают, что урожай пшеницы побил рекорд 2024 года на 15%.