Прогноз погоды в Крыму на вторник.• Симферополь: +20°, дождь• Севастополь: +20°, дождь• Ялта: +22°, малооблачно• Алушта: +22°, облачно• Евпатория: +21°, облачно• Саки: +21°, дождь• Бахчисарай: +20°, дождь• Джанкой: +22°, облачно• Судак: +21°, облачно• Феодосия: +22°, дождь.
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