Доля инструментов денежного рынка в открытых и брижевых ПИФ выросла почти вдвое

Доля инструментов денежного рынка в открытых и брижевых ПИФ, которые не относятся к фондам денежного рынка, увеличилась с 2% до 3,8% с начала 2024 года по 1 ноября, подсчитал «Коммерсантъ» по данным Банка России.
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