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Как защитить дом от сглаза в день Анфисы Рябинницы 9 сентября

Как защитить дом от сглаза в день Анфисы Рябинницы 9 сентября

9 сентября в народном календаре — день Анфисы Рябинницы. На Руси в эту дату начинали активно собирать рябину, которой приписывали не только целебные свойства, но и особую защитную силу.

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