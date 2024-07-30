Власти запретили совладельцу сети пельменных «Патриот» строить новый ТРК в Челябинске

Мэрия Челябинска запретила совладельцу сети пельменных «Патриот» Анатолию Эфросу, затеявшему стройку без разрешения, возводить крупный торгово-развлекательный комплекс (ТРК) вблизи областной больницы недалеко от торгового комплекса «Изумруд».
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