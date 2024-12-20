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Царьград

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С 1 января в 55 регионах России начнёт действовать туристический налог

С 1 января в 55 регионах России начнёт действовать туристический налог

Приезжим придётся раскошеливаться, например, на Камчатке, берегах Байкала и в Новосибирске.Одним из первых нововведений 2025 года для жителей многих регионов России станет введение туристического налога.

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