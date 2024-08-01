Еврокомиссия ради борьбы с фейками расширила финансовую поддержку блокчейн-стартапов

Европейская комиссия, в рамках инициативы NGI TrustChain, выделила гранты на сумму 1,8 млн евро (примерно $2 000 000) пятнадцати стартапам, занимающимся борьбой с дезинформацией в интернете с помощью блокчейн-технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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