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MeMo-Logic

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Разработчик ИИ заявил о попытках сделать биооружие через интеллект

Разработчик ИИ заявил о попытках сделать биооружие через интеллект

Компания Anthropic из США, создавшая чат-бота Claude, обнародовала данные о том, что её ИИ-модели могли задействовать в исследованиях с повышенной опасностью.

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