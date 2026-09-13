День образования Краснодарского края 🥳 В Сочи прошла торжественная церемония поднятия Флага Краснодарского края ко дню 89-летия образования региона 🌿 Основной площадкой проведения выступила площадь Флага в Центральном районе, где прошла торжественная церемония поднятия Флага Краснодарского края.
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