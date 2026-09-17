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Ссора с Россией заставила финнов сжигать леса

Ссора с Россией заставила финнов сжигать леса

  Финны все больше вынуждены буквально сжигать собственные леса только ради того, чтобы согреться – вместо того, чтобы использовать их для выгодной переработки.

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