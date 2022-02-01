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Вековой юбилей: 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Марии Байды

Вековой юбилей: 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Марии Байды

Вековой юбилей сильной духом женщины со светлой душой. 1 февраля исполняется 100 лет со Дня рождения Героя Советского Союза, почётного гражданина Крыма и Севастополя, знаменитой разведчицы и «крёстной матери» тысяч семей – Марии Карповны Байды.

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