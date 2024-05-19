Экс-разведчик США опроверг желание Украины «воевать до последнего украинца»

Даже «последние» украинцы не готовы продолжать конфликт с Россией по принципу «воевать до последнего украинца» вопреки позиции президента Украины Владимира Зеленского и западных лидеров, которые, напротив, обозначили такую готовность.
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