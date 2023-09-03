И снова криминальная история, в которой фигурирует "незаменимый специалист" – педофил

Любопытно, однакоПодписатьсяИ снова криминальная история, в которой фигурирует "незаменимый специалист" – педофилВиктор Анисимов Теперь прогремела Самара, где мигрант домогался несовершеннолетнюю девочку прямо в маршрутке.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииAlex ZimВот поэтому мигранты и обнаглели;Ответить20 час.Александр АлександровПереломать ему руки и отправить в родной кишлак или аул.Ответить8 час.ВКВалерий КувичкоПодумал , чё написал ?Ответить8 час.
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