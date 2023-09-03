Любопытно, однако

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И снова криминальная история, в которой фигурирует "незаменимый специалист" – педофил

Виктор Анисимов Теперь прогремела Самара, где мигрант домогался несовершеннолетнюю девочку прямо в маршрутке.

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Комментарии
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Alex Zim
Вот поэтому мигранты и обнаглели;
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20 час.
Александр Александров
Переломать ему руки и отправить в родной кишлак или аул.
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8 час.
ВК
Валерий Кувичко
Подумал , чё написал ?
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8 час.

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