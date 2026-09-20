Канада победила Францию и вышла в "Финал восьми" Кубка Дэвиса

Сборная Канады одержала победу над Францией во втором раунде квалификации Кубка Дэвиса. Канадец Феликс Оже-Альяссим выиграл решающий матч у Артура Риндеркнеша, что обеспечило Канаде выход в "Финал восьми".
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