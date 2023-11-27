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Эмери о 4-м месте «Виллы» после 2:1 с «Тоттенхэмом»: «У них было на одно очко больше, чем у нас, тем важнее победа»

Эмери о 4-м месте «Виллы» после 2:1 с «Тоттенхэмом»: «У них было на одно очко больше, чем у нас, тем важнее победа»

После 13 матчей бирмингемцы занимают в таблице 4-е место. «Они создавали моменты, мы – тоже, и мы старались придерживаться плана на игру.

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