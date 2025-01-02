Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Эра дешевой электроэнергии в России завершилась. Замминистра энергетики Евгений Грабчак заявил о возможном повышении тарифов в 2–3 раза для окупаемости инвестиций.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Эра дешевой электроэнергии в России завершилась. Замминистра энергетики Евгений Грабчак заявил о возможном повышении тарифов в 2–3 раза для окупаемости инвестиций.
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