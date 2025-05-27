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В аэропортах столицы и области разбираются с последствиями ограничений из-за атак БПЛА

В аэропортах столицы и области разбираются с последствиями ограничений из-за атак БПЛА

За два дня, 25 и 26 мая, в запасных аэродромах приземлились больше 30 самолетов. Слушатели «Бизнес FM» рассказали, с каким трудностями они столкнулись в аэропортах в эти дниВ аэропортах Москвы и Подмосковья до сих пор разбираются с последствиями хаоса из-за атаки беспилотников.

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