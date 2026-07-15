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Газета.ру

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До шести ракет ударили залпом по Киеву

До шести ракет ударили залпом по Киеву

По Киеву залповым огнем ударило до шести ракет. Об этом сообщает Times of Ukraine. В публикации утверждается, что наибольший урон был нанесен левому берегу города – по Дарницкому району, на правом – по Святошинскому району.

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