До шести ракет ударили залпом по Киеву

По Киеву залповым огнем ударило до шести ракет. Об этом сообщает Times of Ukraine. В публикации утверждается, что наибольший урон был нанесен левому берегу города – по Дарницкому району, на правом – по Святошинскому району.
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