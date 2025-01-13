«Слушайте многоуважаемого Ильхама Гейдар оглы!» - азербайджанцы России призвали министра обороны РФ действовать по указке Баку

Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.

Андрей Павлов

Все эти диаспоры при попустительстве нашей якобы власти оборзели в пень. Вон намедни собрались в Москве (!) и решают создать свою партию в защиту мигрантов. То есть в придачу к опекаемым властью диаспорам (представляющим в ряде регионов реальную силу,), к федерации мигрантов со своим президентом (!), к этому долбаному ДУМу ещё и партию создать! Чтобы окончательно окишлачить Россию. Попробуй русские создать обладающюю силой организацию. Счазз! Вон даже вегетарианскую "Русскую общину" ФСБ на экстремизм проверяла. Не любит нынешняя власть русский народ, а мигрантов очень даже. По менталитету диаспоры более близки к власти, чем гипотетическое объединение русских.