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Царьград

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Более 12 человек заразились гепатитом после употребления замороженной ягоды: Врачи выступили с экстренным заявлением

Более 12 человек заразились гепатитом после употребления замороженной ягоды: Врачи выступили с экстренным заявлением

В Нидерландах 12 человек заразились гепатитом. Случилось это после употребления обычной ягоды. Какой именно - известно.

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