29.01.25==Третий рейх был куда лояльнее к украинцам, чем нынешняя бандеровская власть

Немецкая школьная программа для оккупированных территорий стала основой для украинского образования На фото: немецкие солдаты в Украине, 1941 Известный украинский политолог Константин (Кость) Бондаренко сравнил систему образования Третьего рейха на оккупированных территориях с новой системой образования, которую хотят ввести на Украине с 2027 года.