29.01.25==Третий рейх был куда лояльнее к украинцам, чем нынешняя бандеровская власть

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Немецкая школьная программа для оккупированных территорий стала основой для украинского образования На фото: немецкие солдаты в Украине, 1941  Известный украинский политолог Константин (Кость) Бондаренко сравнил систему образования Третьего рейха на оккупированных территориях с новой системой образования, которую хотят ввести на Украине с 2027 года.

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