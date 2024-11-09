Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

Верховный о России, Западе и Украине

Главное  из  сказанного  Президентом  на  заседании Валдайского  клуба.О  России и  Западе.Мы подошли к опасной черте.

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Комментарии
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Иван Ураганов
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12 час.
Галина Чужая
Кстати о птичках. Ведь ещё в феврале 2008 года после признания независимости (одностороннего!!) Косово  Путин  сказал - что же вы делаете?? Ведь этим признанием вы  открываете  ящик Пандоры. Только от него все отмахнулись, а теперь оказалось, что можно Юпитеру то не позволено быку.  Только, как оказалось, нам плевать с высокой колокольни на Юпитера и иже с ним.
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9 час.
САША ЛЕПАЕВ
запад привык что одни только обещания вот он и обнаглел. и что наша страна может как то ответить запад в это не верит. да и люди наши также сомневаются.а запад убежден и будет продолжать и более совершенным оружием снабжать украину и деньгами. а что Трамп но сделает ультиматум России. и что страна пойдет на послушание. тогда коней всему.
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9 час.

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