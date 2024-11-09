Верховный о России, Западе и Украине

Кстати о птичках. Ведь ещё в феврале 2008 года после признания независимости (одностороннего!!) Косово Путин сказал - что же вы делаете?? Ведь этим признанием вы открываете ящик Пандоры. Только от него все отмахнулись, а теперь оказалось, что можно Юпитеру то не позволено быку. Только, как оказалось, нам плевать с высокой колокольни на Юпитера и иже с ним.

САША ЛЕПАЕВ

запад привык что одни только обещания вот он и обнаглел. и что наша страна может как то ответить запад в это не верит. да и люди наши также сомневаются.а запад убежден и будет продолжать и более совершенным оружием снабжать украину и деньгами. а что Трамп но сделает ультиматум России. и что страна пойдет на послушание. тогда коней всему.