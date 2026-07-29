Настучали по бахче: в России сокращения посевных и рост импорта подняли цены на арбузы и дыни

Почему производители не спешат увеличивать площади под эти культуры. Уменьшение посевных площадей под бахчевые культуры на 20% за последние пять лет и усиление зависимости рынка от импорта поддержали рост цен на арбузы и дыни, выяснили «Известия».
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