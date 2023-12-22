Усатый: «Майя Санду может не баллотироваться на новый президентский срок»

На следующих президентских выборах «обыграть» Майю Санду может любой желающий. Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый утверждает, что действующая глава государства будет обсуждать с европейскими партнерами свою кандидатуру на выборах 2024 года, осознавая, что она значительно теряет в опросах.
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