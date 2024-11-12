Российские военные отменили стрельбу в Курской области из-за одного обстоятельства

Российские военнослужащие вынуждены были отменить стрельбу в районе села Плехово в Курской области из-за одного обстоятельства — цель, которую они хотели поразить, находилась неподалеку от мирных жителей.
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