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Не то, чем кажется: сакральные тайны русских народных сказок

Не то, чем кажется: сакральные тайны русских народных сказок

Не то, чем кажется: сакральные тайны русских народных сказок Елена ГалицкаяРусские народные сказки, казалось бы, давно утратили свой сакральный смысл и воспринимаются в основном как безобидные рассказы для детей.

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