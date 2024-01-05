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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Инвестбанкир Евгений Коган о рубле в 2024 году: «В начале года мы можем увидеть волатильность»

Инвестбанкир Евгений Коган о рубле в 2024 году: «В начале года мы можем увидеть волатильность»

В 2023 году рубль то стремительно дешевел, то вновь укреплялся. Но чего ждать от российской валюты в 2024-м? Какие факторы будут на нее влиять? Об этом в рамках проекта «ФедералПресс» «10 важных мнений о 2024» рассказал инвестбанкир, автор телеграм-канала bitkogan Евгений Коган:«Тенденций масса, и каждая из них существенна.

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