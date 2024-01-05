Инвестбанкир Евгений Коган о рубле в 2024 году: «В начале года мы можем увидеть волатильность»

В 2023 году рубль то стремительно дешевел, то вновь укреплялся. Но чего ждать от российской валюты в 2024-м? Какие факторы будут на нее влиять? Об этом в рамках проекта «ФедералПресс» «10 важных мнений о 2024» рассказал инвестбанкир, автор телеграм-канала bitkogan Евгений Коган:«Тенденций масса, и каждая из них существенна.