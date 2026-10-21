“House Democrats’ campaign arm signed off on a $25 million line of credit — among the largest it’s ever opened — early last week as the party stretches itself to take advantage of an increasingly favorable electoral environment,” the Washington Sun reports.
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