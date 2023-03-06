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Николсон считает, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за титул в РПЛ: «Еще много матчей впереди. Никогда не знаешь, что случится в будущем»

Николсон считает, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за титул в РПЛ: «Еще много матчей впереди. Никогда не знаешь, что случится в будущем»

Шамар Николсон считает, что «Спартак» еще поборется с «Зенитом» в чемпионской гонке в Мир РПЛ. После 18 туров красно-белые отстают от лидирующих петербуржцев на 8 очков.

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