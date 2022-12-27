HeadHunter назвал профессию менеджера по продажам самой востребованной в России в 2022 году

Профессия менеджера по продажам признана самой востребованной в России в 2022 году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные компании HeadHunter.
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