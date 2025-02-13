В Крыму представили модульные отели для виноградников

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. На XIII Международной аграрной выставке "АгроЭкспоКрым" в Симферополе представлены интересные варианты модульных отелей, которые можно ставить на виноградниках и других объектах зеленого туризма.