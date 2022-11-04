Несмотря на обстрелы ВСУ: как работает понтонная переправа в Херсонской области

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры работы понтонно-переправочных подразделений Южного военного округа (ЮВО) при проведении эвакуации мирных граждан из Херсона и правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра.
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры работы понтонно-переправочных подразделений Южного военного округа (ЮВО) при проведении эвакуации мирных граждан из Херсона и правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра.
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