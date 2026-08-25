Кадромобиль 27 августа приедет в Троицкое и Новотроицкое

Мобильный офис Кадрового центра 27 августа приедет в села Троицкое и Новотроицкое. Жители смогут рядом с домом получить консультации по поиску работы, обучению, переобучению и мерам поддержки, сообщили в пресс-службе Кадрового центра Сахалинской области.