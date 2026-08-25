НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СахПресс

2 подписчика

Кадромобиль 27 августа приедет в Троицкое и Новотроицкое

Кадромобиль 27 августа приедет в Троицкое и Новотроицкое

Мобильный офис Кадрового центра 27 августа приедет в села Троицкое и Новотроицкое. Жители смогут рядом с домом получить консультации по поиску работы, обучению, переобучению и мерам поддержки, сообщили в пресс-службе Кадрового центра Сахалинской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии