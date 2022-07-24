Алена Долецкая раскритиковала Ариана Романовского за пост про отдых Чубайса и Смирновой в Дубае: "Хайпожорство за счет известных людей"

Алена Долецкая раскритиковала экс-главреда Tatler Ариана Романовского за пост в телеграме, в котором он рассказал про отдых Анатолия Чубайса и его супруги Авдотьи Смирновой в Дубае.
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