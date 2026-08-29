Нигерия: В Гейдаме, штат Йобе, в 18:00 (17:00 по Гринвичу) был введен комендантский час на фоне продолжающихся с 26 августа столкновений между армией Нигерии и боевиками Исламского государства в провинции Западная Африка (ISWAP).