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Рособрнадзор призвал мигрантов заранее учить ребенка русскому языку

Рособрнадзор призвал мигрантов заранее учить ребенка русскому языку

Заранее обучить своего ребенка русскому языку, чтобы он понимал культуру поведения и общения со сверстниками, должен мигрант планирующий переезд в РФ вместе с семьей, об зтом 21 июля сообщили РИА Новости со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

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