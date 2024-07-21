Рособрнадзор призвал мигрантов заранее учить ребенка русскому языку

Заранее обучить своего ребенка русскому языку, чтобы он понимал культуру поведения и общения со сверстниками, должен мигрант планирующий переезд в РФ вместе с семьей, об зтом 21 июля сообщили РИА Новости со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.