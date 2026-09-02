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Крымская газета

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Крым получит 2,2 млрд рублей на поддержку бизнеса и работников

Крым получит 2,2 млрд рублей на поддержку бизнеса и работников

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что региону выделено свыше 2,2 млрд рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

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