iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

30 подписчиков

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    А если учесть что компания официально ушла с российского рынка то преимущества спорныПредставлена нова...
  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...

4,9 метра длины, 429 л.с. и 1250 км на баке бензина – за 17,3 тыс. долларов. Представлен недорогой гибридный седан Roewe D7 DMH

4,9 метра длины, 429 л.с. и 1250 км на баке бензина – за 17,3 тыс. долларов. Представлен недорогой гибридный седан Roewe D7 DMH

Компания SAIC представила в Китае среднеразмерный седан Roewe D7 DMH. Автомобиль длиной 4,89 м получил гибридную силовую установку, за счет которой может проехать до 1250 км (из них 125 км на чистом электричестве, так как гибрид подключаемый).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх