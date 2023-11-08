4,9 метра длины, 429 л.с. и 1250 км на баке бензина – за 17,3 тыс. долларов. Представлен недорогой гибридный седан Roewe D7 DMH

Компания SAIC представила в Китае среднеразмерный седан Roewe D7 DMH. Автомобиль длиной 4,89 м получил гибридную силовую установку, за счет которой может проехать до 1250 км (из них 125 км на чистом электричестве, так как гибрид подключаемый).