Краткая история одного известного всем предателя

Есть такая национальность... Родину предавать... А в Хохляндии что, не так?

ЭМИЛЬ ВАТМ

А я считаю, что виноват тот, кто сочинил столь заманчивую и увлекательную программу для Гозмана, видать, бессонной ночью, и выложил её здесь, без всяких доказательств, а точнее, автор этой пасквильной статьи, и ему грозит реальный статьи, и, если у нас правовое государство, то ему грозит реальный срок за клевету, я надеюсь