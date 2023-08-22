Театр абсурда

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Краткая история одного известного всем предателя

Краткая история одного известного всем предателя

Попалась мне одна очень интересная старая фотография. Изображён на ней известный борец с режимом, а также сторонник всего хорошего против всего плохого, - Гозман.

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Комментарии
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Леонид Руси
Есть такая национальность... Родину предавать... А в Хохляндии что, не так?
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10 час.
ЭМИЛЬ ВАТМ
А я считаю, что виноват тот, кто сочинил столь заманчивую и увлекательную программу для Гозмана, видать, бессонной ночью, и выложил её здесь, без всяких доказательств, а точнее, автор этой пасквильной статьи, и ему грозит реальный статьи, и, если у нас правовое государство, то ему грозит реальный срок за клевету, я надеюсь
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10 час.
ЭМИЛЬ ВАТМ
И ещё, а зачем удалять коментарии, видать автор, или модераторы, сами наложили в штаны от этой статьи, я угадал??
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10 час.

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