Сотрудница полиции рассказала об унизительном подарке от коллег-мужчин

В Лондоне коллеги подарили молодой коллеге вибратор, чтобы высмеять ее Сотрудница полиции из Великобритании рассказала, как коллеги-мужчины пытались высмеять ее в первые рабочие дни и подарили женщине вибратор.
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