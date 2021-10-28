МИД КНР прокомментировал заявление госсекретаря США по Тайваню

Пекин, 27 октября /Синьхуа/ -- Комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о "поддержке США участия Тайваня в системе ООН", официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сегодня подчеркнул, что заявление американской стороны серьезно противоречит принципу одного Китая и положениям трех китайско-американских совместных коммюнике, нарушает данные самими США обещания, идет вразрез с основными нормами международных отношений и посылает ложный сигнал силам, выступающим за "независимость Тайваня".